Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Will DH in minor-league games
By RotoWire Staff
Arizona manager Torey Lovullo said Tuesday that Gurriel (knee) will serve as a designated hitter in the minor-league games, Alex Weiner of Arizona Sports reports.
The manager added that Gurriel is close to returning to play defense. He's participated in defensive drills and shagging but not yet defended a position in game action.
More News
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Cactus League action unlikely•
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Possible mid-April return•
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Continues push for Opening Day•
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Will see time at DH•
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Arrives at camp•
-
Diamondbacks' Lourdes Gurriel: Picks up player option•