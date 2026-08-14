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Fantasy Baseball Week 22 Preview: Two-start pitcher rankings feature Kyle Leahy, Jose Soriano

Here's how this week's two-start slate stacks up

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kyle-leahy.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 22 (Aug. 17-23). Be sure to check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
vs
MIA
Miami
 		vs
STL
St. Louis
2
D. Rasmussen SP TB Drew Rasmussen SP TB
vs
TOR
Toronto
 		@
BAL
Baltimore
3
N. McLean SP NYM Nolan McLean SP NYM
vs
SD
San Diego
 		@
CHW
Chi. White Sox
4
R. Suarez SP BOS Ranger Suarez SP BOS
vs
ARI
Arizona
 		vs
SF
San Francisco
5
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
vs
ATH
Athletics
 		vs
DET
Detroit
Advisable in most cases
6
K. Leahy SP STL Kyle Leahy SP STL
@
CIN
Cincinnati
 		@
PHI
Philadelphia
7
A. Pallante SP STL Andre Pallante SP STL
@
CIN
Cincinnati
 		@
PHI
Philadelphia
8
F. Valdez SP DET Framber Valdez SP DET
@
PIT
Pittsburgh
 		@
KC
Kansas City
9
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
@
TB
Tampa Bay
 		@
NYY
N.Y. Yankees
10
N. Martinez SP TB Nick Martinez SP TB
vs
BAL
Baltimore
 		@
BAL
Baltimore
11
T. Mahle SP ATL Tyler Mahle SP ATL
@
MIN
Minnesota
 		@
MIL
Milwaukee
12
L. Castillo SP CHW Luis Castillo SP CHW
@
CHC
Chi. Cubs
 		vs
NYM
N.Y. Mets
13
B. Young SP BAL Brandon Young SP BAL
@
TB
Tampa Bay
 		vs
TB
Tampa Bay
14
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
TB
Tampa Bay
Better left for points leagues
15
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
vs
STL
St. Louis
 		@
ARI
Arizona
16
F. Griffin SP CLE Foster Griffin SP CLE
vs
SF
San Francisco
 		@
COL
Colorado
17
M. Perez SP ATL Martin Perez SP ATL
@
MIN
Minnesota
 		@
MIL
Milwaukee
18
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
@
BAL
Baltimore
 		vs
TOR
Toronto
19
R. Lowder SP CIN Rhett Lowder SP CIN
vs
STL
St. Louis
 		@
ARI
Arizona
20
B. Miller SP SEA Bryce Miller SP SEA
@
MIL
Milwaukee
 		vs
CHC
Chi. Cubs
No thanks
21
M. Bratt SP ARI Mitch Bratt SP ARI
@
BOS
Boston
 		vs
CIN
Cincinnati
22
C. Javier SP HOU Cristian Javier SP HOU
vs
LAA
L.A. Angels
 		vs
ATH
Athletics
23
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
vs
CHW
Chi. White Sox
 		@
SEA
Seattle
24
B. Ober SP MIN Bailey Ober SP MIN
vs
ATL
Atlanta
 		@
SD
San Diego
25
J. Junk SP MIA Janson Junk SP MIA
@
PHI
Philadelphia
 		vs
WAS
Washington
26
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
vs
WAS
Washington
 		vs
LAA
L.A. Angels
27
G. Klassen SP LAA George Klassen SP LAA
@
HOU
Houston
 		@
TEX
Texas
28
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
MIN
Minnesota
29
C. Whisenhunt SP SF Carson Whisenhunt SP SF
@
CLE
Cleveland
 		@
BOS
Boston
30
D. Martin SP CHW Davis Martin SP CHW
@
CHC
Chi. Cubs
 		vs
NYM
N.Y. Mets
31
J. Kent SP WAS Jackson Kent SP WAS
@
TEX
Texas
 		@
MIA
Miami
32
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
CLE
Cleveland
33
M. Barnett RP ATH Mason Barnett RP ATH
@
KC
Kansas City
 		@
HOU
Houston
34
D. Lynch IV RP KC Daniel Lynch IV RP KC
vs
ATH
Athletics
 		vs
DET
Detroit
35
C. Mlodzinski RP PIT Carmen Mlodzinski RP PIT
vs
DET
Detroit
 		@
HOU
Houston
36
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
@
KC
Kansas City
 		@
HOU
Houston
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