Fantasy Baseball Week 22 Preview: Two-start pitcher rankings feature Kyle Leahy, Jose Soriano

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 22 (Aug. 17-23). Be sure to check back Sunday for the latest updates.
Must-start, all formats
|1
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
|
vs
|
vs
|2
D. Rasmussen SP TB Drew Rasmussen SP TB
|
vs
|
@
|3
N. McLean SP NYM Nolan McLean SP NYM
|
vs
|
@
|4
R. Suarez SP BOS Ranger Suarez SP BOS
|
vs
|
vs
|5
Advisable in most cases
|6
K. Leahy SP STL Kyle Leahy SP STL
|
@
|
@
|7
A. Pallante SP STL Andre Pallante SP STL
|
@
|
@
|8
F. Valdez SP DET Framber Valdez SP DET
|
@
|
@
|9
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
|
@
|
@
|10
N. Martinez SP TB Nick Martinez SP TB
|
vs
|
@
|11
|12
L. Castillo SP CHW Luis Castillo SP CHW
|
@
|
vs
|13
|14
Better left for points leagues
|15
|16
F. Griffin SP CLE Foster Griffin SP CLE
|
vs
|
@
|17
|18
|19
|20
No thanks
|21
M. Bratt SP ARI Mitch Bratt SP ARI
|
@
|
vs
|22
C. Javier SP HOU Cristian Javier SP HOU
|
vs
|
vs
|23
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
|
vs
|
@
|24
|25
J. Junk SP MIA Janson Junk SP MIA
|
@
|
vs
|26
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
|
vs
|
vs
|27
G. Klassen SP LAA George Klassen SP LAA
|
@
|
@
|28
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
|
@
|
vs
|29
C. Whisenhunt SP SF Carson Whisenhunt SP SF
|
@
|
@
|30
|31
|32
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
|
vs
|
vs
|33
M. Barnett RP ATH Mason Barnett RP ATH
|
@
|
@
|34
D. Lynch IV RP KC Daniel Lynch IV RP KC
|
vs
|
vs
|35
C. Mlodzinski RP PIT Carmen Mlodzinski RP PIT
|
vs
|
@
|36
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
|
@
|
@