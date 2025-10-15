76ers' Joel Embiid: Gets in another practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Embiid (knee) participated in "most" of Wednesday's practice, Kyle Neubeck of AllPHLY.com reports.
This isn't a substantial update by any means, as Embiid has been participating in several practices lately. Embiid was a full participant at Sunday's scrimmage, and it sounds like his knee continues to respond well to the increased workloads. On Tuesday, coach Nick Nurse didn't rule Embiid out from making an appearance in Friday's exhibition against Minnesota.