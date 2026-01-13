default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Turner (illness) has been ruled out for Tuesday's game against Minnesota.

Turner has been dealing with an illness recently, and the issue will prevent him from suiting up Tuesday. His absence likely means Bobby Portis and Jericho Sims will see more playing time, while Giannis Antetokounmpo could see more action at the center spot. Turner's next chance to play will come Thursday against San Antonio.

More News