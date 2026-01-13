Bucks' Myles Turner: Downgraded to out
By RotoWire Staff
• 1 min read
Turner (illness) has been ruled out for Tuesday's game against Minnesota.
Turner has been dealing with an illness recently, and the issue will prevent him from suiting up Tuesday. His absence likely means Bobby Portis and Jericho Sims will see more playing time, while Giannis Antetokounmpo could see more action at the center spot. Turner's next chance to play will come Thursday against San Antonio.
More News
-
Bucks' Myles Turner: Questionable for Tuesday•
-
Bucks' Myles Turner: Scores 13 points in loss•
-
Bucks' Myles Turner: Five blocks in Wednesday's loss•
-
Bucks' Myles Turner: Productive outing in victory•
-
Bucks' Myles Turner: Tallies 21 points in defeat•
-
Bucks' Myles Turner: Subpar performance in win•