Bucks' Myles Turner: Questionable for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Turner (illness) is questionable for Tuesday's game against Minnesota.
Turner was a late addition to the injury report Monday afternoon. Depending on how he feels Tuesday, the center is in jeopardy of missing his first game of the season. If that happens, the Bucks would likely lean more on Bobby Portis and Jericho Sims.
