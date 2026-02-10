Jazz's Isaiah Collier: Entering starting five Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collier is in the starting lineup for Monday's game against the Heat.
Collier came off the bench in Saturday's contest but will return to the starting lineup Monday with Keyonte George (ankle) inactive. Collier has started four of the Jazz's past 10 games, averaging 15.6 points, 9.5 assists, 4.0 rebounds and 1.7 steals in 31.8 minutes per contest during that stretch.
