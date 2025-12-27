default-cbs-image
Filipowski is not in Utah's starting lineup against Detroit on Friday.

Filipowski played well in his last start Tuesday against the Grizzlies, when he registered 25 points, 13 rebounds, four assists and two blocks over 35 minutes. However, the second-year big man will revert to a bench role Friday after Jusuf Nurkic was cleared to return.

