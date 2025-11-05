Kings' Domantas Sabonis: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sabonis (ribs) is listed as questionable for Wednesday's game against Golden State.
Sabonis is in danger of missing his first game since Opening Night due to a left ribcage contusion. If the star big man is unable to suit up, Drew Eubanks and Precious Achiuwa are candidates for increased playing time. Through six regular-season games, Sabonis has averaged 14.5 points, 14.2 rebounds, 4.0 assists and 1.2 steals in 34.7 minutes per contest.
