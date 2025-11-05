default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Sabonis (ribs) is listed as questionable for Wednesday's game against Golden State.

Sabonis is in danger of missing his first game since Opening Night due to a left ribcage contusion. If the star big man is unable to suit up, Drew Eubanks and Precious Achiuwa are candidates for increased playing time. Through six regular-season games, Sabonis has averaged 14.5 points, 14.2 rebounds, 4.0 assists and 1.2 steals in 34.7 minutes per contest.

More News