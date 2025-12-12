Kings' Drew Eubanks: Suffers thumb injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Eubanks suffered a right thumb injury and will not return to Thursday's game against Denver, Jason Anderson of The Sacramento Bee reports.
Eubanks logged just four minutes in this game before leaving for good. For now, he can be considered questionable for Sunday's game against Minnesota.
