default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Westbrook will replace Dennis Schroder in the starting lineup for Friday's matchup in Minnesota, NBA reporter Chris Haynes reports.

It appears Westbrook has beaten out Schroder for the starting point guard position in Sacramento, so his arrow is pointing up. Across six starts this season, Westbrook has compiled averages of 18.5 points, 8.0 rebounds, 6.0 assists, 2.8 triples, 1.2 steals and 3.8 turnovers per game.

More News