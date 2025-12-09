default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Jackson totaled zero points (0-2 FG), seven rebounds, two blocks and three steals in 17 minutes during Monday's 116-105 win over the Kings.

Jackson drew some preseason sleeper buzz following Myles Turner's offseason departure, but he simply hasn't been able to gain much traction in 2025-26. Jay Huff appears to be taking over at center, leading the league with 2.5 blocks per game. As for Jackson, he has averaged an efficient 7.2 points, 5.3 rebounds, 1.5 steals and 1.0 blocks in 18.0 minutes per contest over his last six games (no starts), though Monday's scoreless outing was his first since the season opener.

More News