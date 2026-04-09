Pacers' Jarace Walker: Upgraded to available
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (back) is available for Thursday's game against the Nets.
Walker is cleared to play Thursday despite battling a sacral contusion. Over his last 10 appearances, the forward has averaged 14.2 points, 5.7 rebounds, 3.4 assists and 2.3 three-pointers in 28.8 minutes per contest while shooting 43.4 percent from three-point land.
