Spurs' Harrison Barnes: Puts up 14 points in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Barnes supplied 14 points (5-11 FG, 2-6 3Pt, 2-2 FT), one rebound and two assists over 26 minutes during Sunday's 124-113 win over Washington.
Touches are not easy to come by in San Antonio, but Barnes keeps humming along as a low-end fantasy contributor. Across 28 regular-season contests, Barnes holds averages of 12.6 points, 3.3 rebounds, 2.2 assists, 1.0 steals and 2.2 three-pointers in 30.0 minutes per contest.
