Warriors' Kristaps Porzingis: Listed as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Porzingis (illness) has been listed as questionable for Saturday's game against the Thunder.
Porzingis is considered day-to-day but is still waiting to make his Golden State debut. He's traveling with the team on this road trip, suggesting a return to action is in his near future.
