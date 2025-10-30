Wizards' Marvin Bagley: Available Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bagley (ankle) is available for Thursday's game against the Thunder.
Bagley will play through a sprained ankle Thursday. With Alex Sarr healthy, however, Bagley's fantasy value is limited while in a backup role at center.
