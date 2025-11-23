Chiefs' Kingsley Suamataia: Clears concussion protocol
By RotoWire Staff
• 1 min read
Suamataia (concussion) is active for Sunday's game against the Colts, Matt McMullen of the Chiefs' official site reports.
Suamataia entered the league's concussion protocol during the Chiefs' Week 11 loss to the Broncos. He's been cleared of the protocol by an independent neurologist and will reclaim his starting job at left guard from Mike Caliendo.
