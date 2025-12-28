default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Wicks exited Saturday night's game against the Ravens with a head injury and is questionable to return.

Wicks is undergoing concussion evaluation just before halftime. Prior to exiting, Wicks caught his lone target in the passing game for a gain of seven yards. Matthew Golden and Bo Melton would be in line for additional playing time while Wicks is sidelined.

More News