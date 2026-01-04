Ravens' Cooper Rush: Emergency QB for Week 18
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rush (coach's decision) is inactive but will serve as the Ravens' emergency quarterback for Sunday night's game against the Steelers.
Rush served as the backup to Tyler Huntley in Week 17 against the Packers, but the former will revert to his emergency role after Lamar Jackson was cleared to play Week 18. As such, Rush will not be allowed to play Sunday unless both Jackson and Huntley were to leave the game due to injury, illness or ejection.
