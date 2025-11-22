Ravens' Kyle Hamilton: Cleared for Week 12
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hamilton (shoulder/groin) doesn't carry an injury designation into Sunday's game against the Jets.
Hamilton has piled up 59 tackles (32 solo), including 1.0 sacks, six pass breakups and four QB hits across 588 snaps spanning nine contests this season.
