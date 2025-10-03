Ravens' Roquan Smith: Out for Week 5
By RotoWire Staff
• 1 min read
Smith (hamstring) has been ruled out for Sunday's game against the Texans.
Smith suffered a Grade 2 hamstring strain last Sunday against the Chiefs and is expected to miss multiple weeks. Trenton Simpson and Jake Hummel are expected to see increased defensive reps against Houston.
