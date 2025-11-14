Texans' Christian Harris: Returns to full practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harris (shin) practiced in full Thursday.
Harris was inactive in Week 10 against Jacksonville but logged full practice sessions Thursday and Friday. He should return to action and contribute primarily on special teams Sunday against the Titans.
