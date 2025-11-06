Texans' Christian Harris: Doesn't practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harris (shin) didn't participate in Houston's practice Wednesday.
Harris is still dealing with the shin injury that forced him to exit early from the team's Week 9 loss to the Broncos. Jake Hansen and Jamal Hill would likely see increased playing time Sunday versus Jacksonville if Harris ends up being unable to suit up.
