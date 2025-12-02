Canadiens' Jayden Struble: Expected to play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Struble (upper body) is slated to play Tuesday versus the Senators, Guillaume Lefrancois of La Presse reports.
Struble missed Saturday's game versus the Avalanche due to the injury, but it looks like he's good to go. He'll retake his spot in the bottom four alongside Arber Xhekaj, and Adam Engstrom is set to be a healthy scratch.
