default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Struble (upper body) is slated to play Tuesday versus the Senators, Guillaume Lefrancois of La Presse reports.

Struble missed Saturday's game versus the Avalanche due to the injury, but it looks like he's good to go. He'll retake his spot in the bottom four alongside Arber Xhekaj, and Adam Engstrom is set to be a healthy scratch.

More News