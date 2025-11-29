Canadiens' Jayden Struble: Unavailable Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Struble (upper body) won't play against Colorado on Saturday.
Struble will miss at least one game after logging 17:09 of ice time in Friday's 4-1 victory over Vegas. He has collected four assists, 10 shots on goal, 11 blocked shots and 36 hits across 19 outings this season. With Struble unavailable, Adam Engstrom will be in the lineup versus the Avalanche on Saturday.
More News
-
Canadiens' Jayden Struble: Pockets helper in loss•
-
Canadiens' Jayden Struble: Secures two-year deal•
-
Canadiens' Jayden Struble: Snags assist in Friday's loss•
-
Canadiens' Jayden Struble: Records helper Thursday•
-
Canadiens' Jayden Struble: Lends assist in overtime loss•
-
Canadiens' Jayden Struble: Puts up helper in win•