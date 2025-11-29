default-cbs-image
Struble (upper body) won't play against Colorado on Saturday.

Struble will miss at least one game after logging 17:09 of ice time in Friday's 4-1 victory over Vegas. He has collected four assists, 10 shots on goal, 11 blocked shots and 36 hits across 19 outings this season. With Struble unavailable, Adam Engstrom will be in the lineup versus the Avalanche on Saturday.

