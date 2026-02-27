Lightning's Jonas Johansson: Can't overcome rough start
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson made 28 saves in a 5-4 loss to Carolina on Thursday.
Johansson got off to a rough start, allowing three goals in the first 10 minutes of the game. He has lost his last two games and allowed 11 goals in that span. Starter Andrei Vasilevskiy is well rested, so don't expect Johansson to see too much time in the blue paint.
More News
-
Lightning's Jonas Johansson: Tending twine Thursday•
-
Lightning's Jonas Johansson: First loss in four starts•
-
Lightning's Jonas Johansson: Guarding road goal•
-
Lightning's Jonas Johansson: Third straight win•
-
Lightning's Jonas Johansson: Tending twine Monday•
-
Lightning's Jonas Johansson: Second straight win•