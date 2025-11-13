Skinner made 20 saves in Wednesday's 2-1 overtime win over the Flyers.

A Matvei Michkov power-play tally late in the second period spoiled his shutout bid, but Skinner otherwise had an answer for everything Philly fired at him. The 27-year-old netminder has just one regulation loss in his last seven starts, going 4-1-2 over that stretch, but for the most part his success has been due to his offense -- he's got a 3.15 GAA and .876 save percentage in those seven outings.