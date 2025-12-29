Penguins' Erik Karlsson: Dealing with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Karlsson will miss Monday's practice because of an illness.
Karlsson has three goals and 26 points in 37 outings this season. If he can't play Tuesday versus Carolina, then Connor Clifton might draw into the lineup. Karlsson's absence would also probably bump Kris Letang up to the top power-play unit.
