Rangers' Gabe Perreault: Logs helper in return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Perreault posted an assist in Tuesday's 7-3 win over the Capitals.
Perreault missed one game due to an illness, but it didn't slow down the momentum he's building in a second-line role. The top prospect has a goal and two assists over three games during his current NHL stint, and if he can keep scoring, he'll likely stay in the lineup. He's earned four points, three shots on net, six blocked shots and a plus-4 rating over six appearances with the Rangers this year.
