Red Wings' Elmer Soderblom: Returning from IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Soderblom (undisclosed) was activated from injured reserve Wednesday.
Soderblom is available to play in Wednesday's game versus the Predators. Michael Rasmussen (undisclosed) was placed on injured reserve in a corresponding move. Soderblom will compete for bottom-six minutes moving forward.
