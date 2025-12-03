default-cbs-image
Rasmussen (undisclosed) is expected to be available for Thursday's game against Columbus, per Ansar Khan of MLive.com on Wednesday.

Rasmussen left Tuesday's 5-4 victory over Boston because of the injury. He has four goals and eight points in 22 appearances this season. Rasmussen will likely maintain his spot in Detroit's bottom six.

