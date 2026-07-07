Skip to Main Content
EyePartInnerEyePartCorner
player headshot
Ohio • #55 • OL

CJ Dawson II

player headshot

Next Game

Sat, Sep 5 @ 12:00 pm ET |
FS1
@ Nebraska Cornhuskers (7-6)
  • Tom Osborne Field at Memorial Stadium
Game Preview

Mid American Standings

Team Conf Overall
WMICH
 7-1 10-4
OHIO
 6-2 9-4
TOLEDO
 6-2 8-5
MIAOH
 6-2 7-7
CMICH
 5-3 7-6
AKRON
 4-4 5-7
BUFF
 4-4 5-7
KENTST
 4-4 5-7
EMICH
 3-5 4-8
BALLST
 3-5 4-8
BGREEN
 2-6 4-8
NILL
 2-6 3-9
UMASS
 0-8 0-12
Full Standings
Now Playing
Share Video
Link copied!
  • Image thumbnail
    1:26

    Frisco Bowl Picks: UNLV vs Ohio

  • Image thumbnail
    0:49

    Week 13 CFB Highlights: UMass at Ohio

  • Image thumbnail
    1:56

    Booth Recap: Bowling Green at Ohio

  • Image thumbnail
    1:26

    Week 3 CFB Top 25 Picks: Ohio at 1 Ohio State

  • Image thumbnail
    0:22

    Papi White soars for 31-yard TD in MAC Championship Game

  • Image thumbnail
    1:31

    Western Michigan and Ohio Line Moves

  • Image thumbnail
    1:23

    TOUCHDOWN SCHRECK!

See All NCAAF Videos

Top CJ Dawson II News

Player Bio

HT/WT: 6-2, 327 lbs
Birthplace: Green, OH
Class: Senior