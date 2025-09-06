Diamondbacks' James McCann: Back in lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
McCann (back) will start at catcher and bat sixth Saturday against the Red Sox.
McCann has been sidelined since Aug. 29 due to lower-back tightness, but he's now been cleared to return behind the plate to catch Brandon Pfaadt while batting sixth.
