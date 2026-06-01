Fantasy Baseball Week 11 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Jose Soriano, Bryce Elder

Here's how this week's two-start slate stacks up

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 11 (June 1-7). All information is up to date as of Sunday evening.

Must-start, all formats
1
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
vs
CLE
Cleveland
 		vs
BOS
Boston
2
J. Ryan SP MIN Joe Ryan SP MIN
vs
CHW
Chi. White Sox
 		vs
KC
Kansas City
3
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
@
STL
St. Louis
 		vs
CLE
Cleveland
4
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
vs
KC
Kansas City
 		@
STL
St. Louis
5
K. Gausman SP TOR Kevin Gausman SP TOR
@
ATL
Atlanta
 		vs
BAL
Baltimore
6
E. Hancock SP SEA Emerson Hancock SP SEA
vs
NYM
N.Y. Mets
 		@
DET
Detroit
7
K. Harrison SP MIL Kyle Harrison SP MIL
vs
SF
San Francisco
 		@
COL
Colorado
8
E. Sheehan SP LAD Emmet Sheehan SP LAD
@
ARI
Arizona
 		vs
LAA
L.A. Angels
Advisable in most cases
9
J. Soriano SP LAA Jose Soriano SP LAA
vs
COL
Colorado
 		@
LAD
L.A. Dodgers
10
B. Elder SP ATL Bryce Elder SP ATL
vs
TOR
Toronto
 		vs
PIT
Pittsburgh
11
C. Early SP BOS Connelly Early SP BOS
vs
BAL
Baltimore
 		@
NYY
N.Y. Yankees
12
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
@
MIL
Milwaukee
 		@
CHC
Chi. Cubs
13
C. Cavalli SP WAS Cade Cavalli SP WAS
vs
MIA
Miami
 		@
ARI
Arizona
Better left for points leagues
14
R. Vasquez SP SD Randy Vasquez SP SD
@
PHI
Philadelphia
 		vs
NYM
N.Y. Mets
15
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
@
WAS
Washington
 		vs
TB
Tampa Bay
16
M. Soroka SP ARI Mike Soroka SP ARI
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
WAS
Washington
17
A. Nola SP PHI Aaron Nola SP PHI
vs
SD
San Diego
 		vs
CHW
Chi. White Sox
18
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
@
HOU
Houston
 		@
ATL
Atlanta
19
J. Taillon SP CHC Jameson Taillon SP CHC
vs
ATH
Athletics
 		vs
SF
San Francisco
20
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
vs
TEX
Texas
 		vs
CIN
Cincinnati
21
G. Jax RP TB Griffin Jax RP TB
vs
DET
Detroit
 		@
MIA
Miami
22
E. Rodriguez SP ARI Eduardo Rodriguez SP ARI
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
WAS
Washington
23
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
@
NYY
N.Y. Yankees
 		@
TEX
Texas
No thanks
24
G. Jump SP ATH Gage Jump SP ATH
@
CHC
Chi. Cubs
 		@
HOU
Houston
25
T. McDonald SP SF Trevor McDonald SP SF
@
MIL
Milwaukee
 		@
CHC
Chi. Cubs
26
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
vs
CHW
Chi. White Sox
 		vs
KC
Kansas City
27
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
@
BOS
Boston
 		@
TOR
Toronto
28
M. Burrows SP HOU Michael Burrows SP HOU
vs
PIT
Pittsburgh
 		vs
ATH
Athletics
29
S. Manaea RP NYM Sean Manaea RP NYM
@
SEA
Seattle
 		@
SD
San Diego
30
S. Drohan RP MIL Shane Drohan RP MIL
vs
SF
San Francisco
 		@
COL
Colorado
31
D. Sandlin SP CHW David Sandlin SP CHW
@
MIN
Minnesota
 		@
PHI
Philadelphia
32
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
@
CIN
Cincinnati
 		@
MIN
Minnesota
33
K. Freeland SP COL Kyle Freeland SP COL
@
LAA
L.A. Angels
 		vs
MIL
Milwaukee
34
L. Avila RP KC Luinder Avila RP KC
@
CIN
Cincinnati
 		@
MIN
Minnesota
