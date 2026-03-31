Cavaliers' James Harden: Double-doubles in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden posted 13 points (4-9 FG, 1-5 3Pt, 4-6 FT), six rebounds, 14 assists, one block and one steal across 39 minutes during Monday's 122-113 win over the Jazz.
This was just another day at the office for Harden as the Cavaliers improved to 47-28 on the season. Over Harden's last seven outings, he's been elite with averages of 22.4 points, 9.6 assists, 5.9 rebounds, 1.3 steals and 3.3 three-pointers.
More News
-
Cavaliers' James Harden: Continues to roll Tuesday•
-
Cavaliers' James Harden: Stuffs stat sheet again•
-
Cavaliers' James Harden: Nearly triple-doubles•
-
Cavaliers' James Harden: Scores 27 with full line•
-
Cavaliers' James Harden: Nets 17 points with seven assists•
-
Cavaliers' James Harden: Nets 30 points with eight assists•