Bogdanovic (hip) is available for Saturday's game against the Timberwolves.

Bogdanovic will end an eight-game absence due to a left hip contusion. With the veteran swingman back in action, Cam Christie and Kobe Sanders could see a dip in playing time. Over his last five appearances, Bogdanovic has averaged 11.6 points, 4.0 assists, 3.0 rebounds and 1.0 steals in 27.8 minutes per contest.

