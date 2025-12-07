Clippers' Bogdan Bogdanovic: Will play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogdanovic (hip) is available for Saturday's game against the Timberwolves.
Bogdanovic will end an eight-game absence due to a left hip contusion. With the veteran swingman back in action, Cam Christie and Kobe Sanders could see a dip in playing time. Over his last five appearances, Bogdanovic has averaged 11.6 points, 4.0 assists, 3.0 rebounds and 1.0 steals in 27.8 minutes per contest.
