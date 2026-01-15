Jazz's Kyle Filipowski: Scores 19 points in start
Filipowski generated 19 points (9-15 FG, 1-3 3Pt), seven rebounds, four assists and three steals across 31 minutes of Wednesday's 128-126 loss to Chicago.
Filipowski made his first start since Jan. 1, replacing Jusuf Nurkic, who wound up being a DNP-Coach's Decision Wednesday. Filipowski had a productive outing, exceeding the 18-point milestone for just the fourth time this season. He had been in a minor slump leading up to Wednesday's game, averaging 4.5 points and going 8-for-24 (33 percent) from the field over his last four games.
