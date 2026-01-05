default-cbs-image
Carter ended with 18 points (6-10 FG, 1-3 3Pt, 5-8 FT), 12 rebounds, four assists and two steals across 32 minutes during Sunday's 135-127 victory over the Pacers.

The 26-year-old center has double-doubles in back-to-back games, giving him six on the season. Over the last 12 contests, Carter's production has taken a slight step forward, and he's averaging 14.3 points, 8.3 boards, 2.2 assists, 1.4 threes and 0.9 steals during that span.

