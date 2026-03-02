Mavericks' Cooper Flagg: Doubtful for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flagg (foot) is doubtful for Tuesday's game against Charlotte.
It was reported Monday morning that Flagg was getting closer to a return, but it appears as though he will miss his eighth straight game Tuesday. His fantasy managers will be hoping he's cleared in time to return for Thursday's game against Orlando.
More News
-
Mavericks' Cooper Flagg: Nearing return to action•
-
Mavericks' Cooper Flagg: Not playing Sunday•
-
Mavericks' Cooper Flagg: Unlikely to return by Tuesday•
-
Mavericks' Cooper Flagg: Remains out for Friday•
-
Mavericks' Cooper Flagg: Won't play Thursday•
-
Mavericks' Cooper Flagg: Ruled out for Tuesday•