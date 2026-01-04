Pelicans' Derik Queen: Will play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Queen (quadriceps) is available for Sunday's game against the Heat.
Queen has been cleared to return from a one-game absence due to a left quadriceps contusion, so Yves Missi will likely revert to a bench role for Sunday's contest. Queen is averaging 13.1 points, 7.1 rebounds, 4.1 assists, 1.0 steals and 0.9 blocks over 25.8 minutes per game in his rookie season.
