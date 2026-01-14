Spurs' Victor Wembanyama: Nets 17 points with seven boards
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama contributed 17 points (7-15 FG, 0-1 3Pt, 3-6 FT), seven rebounds, one assist, one block and one turnover across 28 minutes during Tuesday's 119-98 loss to the Thunder.
Wembanyama got a bit banged up during Tuesday's loss, first with a knee-to-knee collision with Shai Gilgeous-Alexander, and later, he rolled his ankle coming down awkwardly on Jaylin Williams' foot after a jumper, but neither issue required a trip to the locker room. He may pop up on the injury report ahead of Thursday's game against the Bucks, though.
