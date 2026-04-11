Suns' Collin Gillespie: Starting versus Lakers
By RotoWire Staff
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Gillespie will start in Friday's game against the Lakers.
Gillespie is back in the starting lineup after operating from off the bench in the Suns' last three contests. In 57 starts throughout the 2025-26 campaign, the 26-year-old has averaged 13.4 points, 4.2 rebounds, 4.8 assists, 0.1 blocks and 1.3 steals across 29.9 minutes.
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