Thunder's Isaiah Hartenstein: Still sidelined
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hartenstein (calf) has been ruled out for Thursday's game against Boston.
Hartenstein will miss a third straight game due to a bruised left calf. Jaylin Williams and Kenrich Williams will continue to see more playing time. Hartenstein's next chance to play will come Sunday against Minnesota.
More News
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Monday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Saturday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't return Wednesday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Cleared from injury report•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Sitting out Tuesday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Absent from injury report•