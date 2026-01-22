Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hartenstein (calf) won't play in Friday's game against Indiana, per Clemente Almanza of USA Today.
Hartenstein hasn't suited up since Dec. 28 due to a right soleus strain and remains out indefinitely. With a lack of clarity on his recovery, the 27-year-old big man should be tentatively deemed doubtful to play in Sunday's tilt against Toronto.
More News
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Ruled out for Wednesday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Listed out for Monday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't go Saturday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Thursday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Sitting again Tuesday•
-
Thunder's Isaiah Hartenstein: Won't play Sunday•