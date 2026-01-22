default-cbs-image
Hartenstein (calf) won't play in Friday's game against Indiana, per Clemente Almanza of USA Today.

Hartenstein hasn't suited up since Dec. 28 due to a right soleus strain and remains out indefinitely. With a lack of clarity on his recovery, the 27-year-old big man should be tentatively deemed doubtful to play in Sunday's tilt against Toronto.

