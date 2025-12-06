Jaguars' Walker Little: Can't clear protocol
By RotoWire Staff
• 1 min read
Little (concussion) has been ruled out ahead of Sunday's game against the Colts, Demetrius Harvey of The Florida Times-Union reports.
Little suffered a concussion during Jacksonville's Week 13 win over the Titans. He was unable to practice in any capacity, signaling he hasn't made much progress through the league's concussion protocol.
