Williams (calf) returned to practice Tuesday, Rich Cimini of ESPN.com reports.

Williams missed nearly two weeks of action during training camp, including the Jets' preseason opener against Green Bay last week, but he's back healthy and looking to rebound from a down 2024 campaign that saw Williams record just 37 tackles (25 solo), including 6.0 sacks.

