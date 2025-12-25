Lions' Marcus Davenport: Active to face Vikings
By RotoWire Staff
• 1 min read
Davenport (shoulder) is active for Thursday's contest against Minnesota.
Davenport was limited in practice leading up to Thursday's divisional clash, but he's ultimately earned the green light to suit up Christmas Day. Across six regular-season appearances so far, Davenport has totaled 10 tackles (four solo) including 1.0 sacks.
