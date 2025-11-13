Ravens' Lamar Jackson: Back at practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (knee) returned to practice Thursday, Jeff Zrebiec of The Athletic reports.
Jackson didn't practice Wednesday due to knee soreness, but in his return to work a day later, Jamison Hensley of ESPN.com notes that the star QB "moved around well during media viewing and looks set to start Sunday" against the Browns. The Ravens' upcoming injury report will clarify Jackson's official participation level, but his presence at Thursday's session nonetheless bodes well for his Week 11 status.
