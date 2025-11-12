default-cbs-image
Jackson (undisclosed) isn't practicing Wednesday, Jamison Hensley of ESPN.com reports.

Jackson finished up Sunday's win over the Vikings, but Hensley notes that the star QB took some hard hits in the contest. In any case, the Ravens' upcoming practice report will reveal whether or not Jackson is dealing with an injury. It's also possible that he was tending to a personal matter or was given a rest day.

