Ravens' Travis Jones: Full session Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (ankle) does not have an injury designation ahead of Thursday's game against the Bengals.
Jones played his normal snap count in Sunday's win over the Jets but appeared on the injury report Monday. He logged a limited practice session Tuesday before ramping up to full participation Wednesday. Jones will be ready to suit up Thursday against the Bengals.
More News
-
Ravens' Travis Jones: Returns to practice•
-
Ravens' Travis Jones: Unavailable for walkthrough•
-
Ravens' Travis Jones: Good to go against Houston•
-
Ravens' Travis Jones: Limited in practice Wednesday•
-
Ravens' Travis Jones: Not playing vs. Kansas City•
-
Ravens' Travis Jones: Finishes 2024 with 42 tackles•