Capitals' Aliaksei Protas: Poised to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Protas (personal) will return to the lineup against Boston on Saturday, Sammi Silber of The Hockey News reports.
After sitting out Tuesday's 3-2 loss to Utah, Protas will occupy a second-line role against the Bruins on Saturday. He has generated 20 goals, 42 points and 129 shots on net across 59 appearances this campaign.
